Tres militares lesionados en accidente en Av. Paseo de los Leones

Aunque en un principio Cruz Roja de Monterrey reportó que estaban lesionados por arma de fuego, esto fue descartado por las autoridades.

Una unidad del Ejército Mexicano volcó la mañana de este viernes sobre la avenida Paseo de los Leones, a la altura de la colonia Bosques de las Cumbres, al poniente de Monterrey, dejando como saldo tres militares con lesiones de gravedad y otros tres con heridas menores.

El accidente ocurrió en los carriles de alta velocidad, frente a una plaza comercial de la zona, cuando el vehículo perdió el control al tomar una curva pronunciada. De acuerdo con los primeros reportes, la combinación de velocidad y pavimento resbaladizo por las lluvias registradas durante la mañana habría sido determinante en el percance.

En la unidad viajaban seis elementos en la parte trasera. Al menos tres de ellos salieron proyectados tras el impacto, quedando sobre un desnivel cercano a la salida de la plaza y sobre la carpeta asfáltica. Sus pertenencias y armamento quedaron esparcidos en el lugar, siendo posteriormente resguardados por sus compañeros.

Dos de los militares más graves fueron trasladados por personal de la Cruz Roja Mexicana, mientras que otro fue llevado por el Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) al Hospital Militar ubicado sobre la avenida Manuel L. Barragán, en la colonia Niños Héroes. Los otros tres elementos presentaron lesiones menores y fueron atendidos en el sitio con vendajes en pecho y brazos.

Los primeros en brindar auxilio fueron los propios integrantes del convoy militar, ya que al menos cuatro unidades se desplazaban juntas con dirección al municipio de García.

El vehículo accidentado impactó contra la valla de contención que divide los carriles principales de la salida hacia la plaza comercial. La unidad presentó daños visibles en el costado derecho, con llantas ponchadas y bolsas de aire activadas, evidencia de la fuerza del choque.

Al lugar acudieron elementos de tránsito y policía de Monterrey, así como agentes ministeriales, quienes acordonaron la zona e iniciaron las investigaciones correspondientes. La circulación se vio afectada durante varios minutos, con el cierre de dos carriles desde el cruce con la calle Cristóbal Guerra.

Inicialmente, el incidente fue reportado como una agresión con arma de fuego, versión que fue descartada tras confirmarse que se trató de un accidente vial.

Las autoridades permanecen a la espera de un comunicado oficial para conocer el estado de salud actualizado de los militares lesionados.