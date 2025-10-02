Tres lesionados entre ellos un bebé en volcadura en Montemorelos

La camioneta con caja cerrada circulaba en la carretera nacional cuando perdió el control y terminó volcada en el camellón central

Un bebé y una pareja fueron rescatados de un accidente volcadura que se registró en la carretera nacional en Montemorelos durante esta mañana.

El accidente se registró en la carretera nacional en dirección de Allende a Montemorelos pasando el tramo conocido como los Pinos.

El vehículo participante se trataba de una camioneta Nissan con placas de circulación del Estado de México de la empresa denominada transportes rogasa.

La camioneta con caja cerrada circulaba en la carretera nacional cuando perdió el control y terminó volcada en el camellón central y parte del carril de circulación de alta velocidad.

Paramédicos al llegar al lugar del accidente rescatan a un bebé que su madre traía en brazos ambos son llevados por paramédicos de la Cruz Roja a un hospital de emergencia.

El chofer de la camioneta fue trasladado junto con la mujer y el bebé hacia el hospital para que fueran valorados.

En el lugar esperaban los procedimientos correspondientes de guardia nacional división caminos para determinar las causas.