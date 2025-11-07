Tres hombres son vinculados a proceso por doble homicidio

Un juez encontró pruebas suficientes para procesar a tres jóvenes por el asesinato de un hombre y una mujer ocurrido en la colonia Cañada Blanca.

Tres hombres identificados como Saulo, de 18 años; Marco, de 26; y Jonathan, de 26 años, fueron vinculados a proceso luego de que un juez de control determinara que existían elementos suficientes para procesarlos penalmente por el delito de homicidio calificado.

Los tres habían sido detenidos previamente por agentes ministeriales y consignados ante el Ministerio Público, quien integró el expediente con los resultados de la investigación desarrollada por la Fiscalía.

De acuerdo con la carpeta judicial, los imputados fueron señalados como presuntos responsables del asesinato de dos personas: un hombre de 54 años identificado como José, y una mujer de 26 años de edad. El crimen se registró el pasado 13 de septiembre en la colonia Cañada Blanca.

La autoridad judicial dio valor probatorio al material presentado por la Fiscalía y desechó los alegatos de los abogados defensores, quienes intentaron impedir la vinculación. Tras la resolución, el proceso penal formal continuará su curso con las etapas posteriores contempladas por ley, mientras las indagatorias complementarias avanzan paralelamente.

Con esta determinación, el caso pasa a su siguiente fase procesal mientras se define la responsabilidad individual de cada uno de los acusados en torno a la privación de la vida de ambas víctimas.