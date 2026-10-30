Tres hermanos baleados en Dr. Arroyo; uno muere en hospital

Tres hermanos fueron baleados en Dr. Arroyo durante festejo de San Judas Tadeo; uno murió en el hospital y dos resultaron heridos.

Tres hermanos ingresaron lesionados por impactos de arma de fuego a un hospital de Dr. Arroyo; uno de ellos muere en el interior del nosocomio. Ministeriales investigan, pues presumen que fueron atacados a balazos en el festejo de San Judas Tadeo.

La persona que murió en el interior del hospital fue identificada como Juan Pablo Limón Leija, de 33 años de edad.

Las personas lesionadas fueron identificadas como Luis Antonio Limón Leija, de 20 años de edad, y Carlos Daniel Limón Leija, de 17 años de edad.

De acuerdo a una fuente policiaca ligada a las investigaciones, señaló que la movilización policiaca en el hospital de Doctor Arroyo se registró alrededor de las 5:49 horas, porque reportaban el ingreso de tres hombres heridos a balazos.

Hasta el Hospital General de Doctor Arroyo se dirigieron los agentes ministeriales para recabar datos de lo sucedido.

De acuerdo a las declaraciones, señalaron que fueron trasladados a bordo de un vehículo particular y que procedían del ejido Estanque de los Egiia en el municipio de Miquihuana en el estado de Tamaulipas.

En su ingreso al hospital murió Juan Pablo; al revisarlo, pues este presentaba impacto de arma de fuego.

Luis Antonio, de 20 años de edad, presentaba dos impactos de arma de fuego en el cráneo y tres en el tórax, por lo que señalaron que su estado es grave.

Carlos Daniel, de 17 años de edad, presentaba dos heridas de arma de fuego en el hemitórax y en las costillas.

Las autoridades investigan coordinados con los estados de Tamaulipas y Nuevo León sobre el ataque de los tres hermanos, quienes ingresaron al hospital lesionados.