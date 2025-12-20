Tres ciudadanos son reconocidos por el Gobierno de Monterrey

El ayuntamiento de Monterrey en una asamblea se encargó de reconocer a 3 jóvenes regiomontanos por sus destacadas participaciones y aportaciones

El Alcalde de Monterrey otorgó algunos reconocimientos a algunos jóvenes por sus grandes aportaciones a la educación, al deporte y a la sociedad con la Medalla al Mérito de la Juventud Regia edición 2025.

Adrián de la Garza entregó las medallas a los siguientes alumnos:

Santiago Andrés Guajardo Chulez, en la categoría educativa. el joven de 18 años ha destacado por iniciativas en el uso de la tecnología con impacto social.

Guillermo Gaucín Villarreal de 21 años, fue reconocido en el área de labor social. Como estudiante de Derecho ha participado como consejero alumno de la UANL y en su cargo ha propuesto iniciativas a favor del bienestar estudiantil, de la inclusión y equidad.

Mariann Estrada Aguilar fue reconocida en la categoría deportiva con 14 años de edad, ya que

practica la gimnasia rítmica y forma parte de la Selección Nacional Junior. La joven deportista ha representado a México en competencias internacionales y realiza estudios y preparación física en el estado de Minnesota, en los Estados Unidos.

La joven deportista no pudo recibir el reconocimiento de manera presencial, ya que no se encontraba en la ciudad de Monterrey, sino en la ciudad de Minneapolis, Minessota en territorio americano.

El padre de la deportista Victor Hugo Estrada fue la persona encargada de recibir la medalla en nombre de su hija quien mando un video hacia los organizadores de la entrega los reconocimientos agradeciendo el galardón y fomentando el deporte de manera que otros jóvenes se puedan preparar con responsabilidad y pasión para de esta forma puedan representar el país en alguna etapa de sus carreras deportivas.

Desde hace más de 18 años el Municipio de Monterrey se encarga de brindar estos galardones para reconocer el esfuerzo y el trabajo duro de los jóvenes regiomontanos en las áreas con mayor seguimiento social, como lo son las áreas culturales y artísticas, deportivas, recreativas entre muchas más.

El alcalde reconoce que las personas menores de 29 años que obtienen este tipo de logros son parte de la construcción de un mejor futuro para la ciudadania y para la calidad de vida del municipio.