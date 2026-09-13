Tren impacta tráiler y provoca volcadura en Guadalupe

Un tren impactó un tráiler que terminó volcado en Guadalupe, provocando afectaciones viales en avenida Las Américas; no se reportan personas lesionadas

Un accidente ferroviario movilizó a cuerpos de emergencia durante la mañana de este sábado en el municipio de Guadalupe, luego de que un tren impactara un tráiler y, posteriormente, la unidad quedara volcada.

El percance ocurrióen el cruce de avenida Las Américas, Anillo Vial Metropolitano y la Vía a Tampico, en la colonia Valles de Lindavista.

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil de Nuevo León y Protección Civil de Guadalupe, quienes mantienen labores en coordinación con Movilidad de Guadalupe para atender el incidente y realizar las acciones correspondientes.

Debido al accidente, la circulación sobre la avenida Las Américas presenta importantes afectaciones y se mantiene detenida en el carril derecho, por lo que automovilistas han comenzado a utilizar vías alternas para llegar a sus destinos.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas lesionadas ni se han establecido las causas del accidente.

Se espera que en las próximas horas se amplíe la información conforme concluyan los trabajos en la zona.

El momento exacto del accidente fue capturado por una dashcam de un vehículo que circulaba por la zona.