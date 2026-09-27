Tren impacta pipa de agua y la vuelca en Monterrey

Una pipa fue impactada por tren y terminó volcada a un costado de las vías ferroviarias, luego de quedar detenida a mitad del cruce debido al tráfico vehicular

Una pipa de agua fue impactada por el tren y terminó volcada a un costado de las vías ferroviarias, luego de quedar detenida a mitad del cruce debido al tráfico vehicular.

El percance ocurrió sobre el bulevar Díaz Ordaz, en su cruce con Rogelio Cantú, en Monterrey.

De acuerdo con los primeros reportes, la pipa se encontraba esperando el cambio del semáforo, pero al avanzar quedó a mitad del camino, momento en que fue alcanzada por el tren.

Tras el impacto, la unidad terminó volcada y su conductor resultó lesionado.

Al sitio arribaron elementos de auxilio y de Movilidad municipal para atender al conductor y agilizar el tráfico, debido a que uno de los carriles permanece cerrado mientras se realizan las maniobras correspondientes.