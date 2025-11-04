Tren impacta pipa cargada con combustible en Santa Catarina

El impacto provocó una fractura a mitad de la pipa que provocó una fuga, así como en una de las escotillas que provoca una segunda fuga.

Una pipa de gas protagonizó un accidente ferroviario en el municipio de Santa Catarina, luego de que su conductor intentara ganarle el paso a un tren.

El percance ocurrió sobre la avenida Luis Donaldo Colosio, en el cruce con la vía a Saltillo.

El conductor del tráiler, identificado como Jorge Alberto Salinas Machorro, de 74 años, presuntamente intentó cruzar antes del paso del tren, lo que derivó en un fuerte impacto.

La pipa transportaba 45,000 litros de gasolina y, tras el choque, se registró un derrame considerable de hidrocarburos en la zona.

A consecuencia del impacto, la unidad fue proyectada y cayó sobre un vehículo particular en el que viajaba una persona.

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil de Santa Catarina, quienes evaluaron la situación y brindaron atención a ambos conductores.

Ninguno presentó lesiones de gravedad, por lo que se negaron a ser trasladados a un hospital.

Posteriormente, arribaron Protección Civil del Estado, personal de Pemex y elementos del Ejército Mexicano para realizar las labores de contención del derrame, mitigación de riesgos y aseguramiento del área.

Como medida preventiva, fueron evacuadas más de 100 personas que laboraban en parques industriales cercanos.

Las autoridades continuaron en el sitio para supervisar las maniobras.