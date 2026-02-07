Tren impacta camioneta en Guadalupe; se reporta un lesionado

Al lugar acudieron unidades de auxilio tras recibir el reporte del percance, en el que se mencionaba al menos una persona lesionada

Un accidente ferroviario se registró la tarde de este viernes en el municipio de Guadalupe, luego de que una camioneta fuera impactada por un tren en el cruce de la avenida Día del Empresario y avenida Ruiz Cortines, en la colonia Parque Industrial San Miguel.

De acuerdo con Protección Civil de Nuevo León, al lugar acudieron unidades de auxilio tras recibir el reporte del percance, en el que se mencionaba al menos una persona lesionada.

La corporación confirmó que una persona resultó con lesiones y fue trasladada a un hospital para su atención médica.

En el sitio se realizaron labores de seguridad y apoyo para prevenir riesgos adicionales.

Las autoridades correspondientes quedaron a cargo del incidente y de las investigaciones para determinar las causas del accidente.