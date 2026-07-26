Tren impacta camioneta en Escobedo; no hubo lesionadas

De acuerdo con las autoridades, el conductor resultó ileso y señaló que esperaría el pase médico correspondiente como parte del protocolo

Un accidente ferroviario movilizó a cuerpos de auxilio la mañana de este sábado en el municipio de Escobedo, luego de que un tren impactara un vehículo particular. A pesar del percance, no se reportaron personas lesionadas.

El incidente ocurrió en el cruce de la avenida Alfonso Reyes y avenida Las Torres, hasta donde acudieron elementos de Protección Civil de Nuevo León para atender el reporte.

Al arribar al sitio, los rescatistas confirmaron que una locomotora de Kansas City Southern, con número económico 6064, colisionó contra un automóvil Audi Q2 blanco, con placas RLS-464-C, conducido por Milton Flores Silva.

De acuerdo con las autoridades, el conductor resultó ileso y señaló que esperaría el pase médico correspondiente como parte del protocolo.

Tras la valoración de la escena, personal de Protección Civil eliminó los riesgos existentes y posteriormente elementos de la Policía y Vialidad de Escobedo quedaron a cargo de las investigaciones y del deslinde de responsabilidades