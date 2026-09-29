Tren impacta camión de la Ruta 219 en Apodaca

El conductor de la unidad señaló que se distrajo y no se percató de que el tren se aproximaba, por lo que el camión terminó siendo impactado.

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Un camión de la Ruta 219 fue impactado por el tren durante la madrugada, luego de que su conductor presuntamente se distrajera y no observara que la locomotora se aproximaba al cruce ferroviario ubicado en el Parque Industrial Monterrey, en Apodaca.

El accidente ocurrió alrededor de las 4:27 de la mañana en el cruce de 5a Oriente y avenida Parque Industrial Monterrey, frente a la zona industrial.

De acuerdo con Protección Civil de Nuevo León, el conductor viajaba solo a bordo de la unidad cuando ocurrió el impacto, por lo que no había pasajeros en el camión al momento del accidente.

El operador fue valorado por los cuerpos de auxilio y se descartaron lesiones que pusieran en riesgo su vida, por lo que no fue necesario trasladarlo a un hospital.

La unidad involucrada es un camión de la Ruta 219, con placas A31893R. Hasta el momento no se han proporcionado datos sobre el ferrocarril involucrado.

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil de Nuevo León, Mi Ambulancia y la Policía Municipal de Apodaca.