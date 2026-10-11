Tren embiste a automóvil en García; conductor resulta ileso

El conductor de un Nissan Versa resultó ileso tras ser embestido por una locomotora en el cruce del camino a Cerritos Nuevos.

Un automóvil particular fue impactado por una locomotora la mañana de este sábado en el municipio de García, luego de que presuntamente el conductor no se percatara de la aproximación del tren. Pese a lo aparatoso del choque, no se reportaron personas lesionadas.

El accidente ferroviario se registró en el camino a Cerritos Nuevos, en el cruce con la vía a Laredo, donde un vehículo Nissan Versa en color azul fue embestido por la unidad de carga.

De acuerdo con el reporte oficial de Protección Civil de Nuevo León, el conductor del automóvil fue identificado como José Enrique de León Cázares, de 43 años, quien fue valorado por los cuerpos de auxilio en el sitio y no presentó lesiones que requirieran traslado hospitalario.

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil de Nuevo León y de la corporación municipal de García, además de personal de la Dirección de Tránsito de García, la cual quedó a cargo de tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias correspondientes.

Tras revisar el área y descartar riesgos adicionales, las corporaciones concluyeron las labores de atención y liberación de la zona de vías.