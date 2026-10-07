Tren choca con vehículo de carga en Monterrey; no hay heridos

Elementos de Protección Civil de Nuevo León acudieron al lugar para verificar la situación y confirmaron que no había personas lesionadas

Un accidente ferroviario se registró la tarde de este martes en Monterrey, luego de que una locomotora de Kansas City colisionara con un vehículo de carga, sin que se reportaran personas lesionadas.

El incidente ocurrió en la vía a Tampico, a la altura de Héroes del 47 y Cantu, donde participó la locomotora número 2098.

Protección Civil confirma que no hubo personas lesionadas

Elementos de Protección Civil de Nuevo León acudieron al lugar para verificar la situación y confirmaron que no había personas lesionadas. Como consecuencia del accidente únicamente se reportaron daños materiales en el vehículo de carga.

Personal de Movilidad de Monterrey también acudió al sitio para apoyar en la atención del incidente. Tras realizar la inspección correspondiente, las autoridades descartaron mayores riesgos en la zona.

Protección Civil concluyó sus labores sin que se reportaran otras afectaciones relacionadas con el accidente.