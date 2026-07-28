Tren arrolla a hombre y pierde una pierna en Monterrey

Al lugar arribaron elementos de Cruz Roja, quienes lo atendieron y trasladaron al Hospital Universitario para su atención médica en estado crítico

Un hombre sufrió una amputación de una pierna luego de ser arrollado por el ferrocarril, en el municipio de Monterrey.

Los hechos ocurrieron sobre las vías ubicadas en el Boulevard Díaz Ordaz, en el cruce con la calzada Mauricio Fernández, en la colonia Miravalle.

Resulta con lesiones graves tras ser arrollado

El hombre de aproximadamente 40 o 45 años, quien no fue identificado, fue golpeado por la locomotora, cayendo al suelo, siendo arrollado, perdiendo la pierna izquierda, así como sufriendo lesiones en el rostro tras la caída.

Al lugar arribaron elementos de Cruz Roja, quienes lo atendieron y trasladaron al Hospital Universitario para su atención médica en estado crítico.

Corporaciones de auxilio atienden la emergencia

Se hicieron presentes elementos de Protección Civil estatal y policía del municipio de Monterrey, para eliminar riesgos. Se presume que el hombre vivía en situación vulnerable.