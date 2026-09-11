Tren arrastra tráiler en Apodaca; operador se salva tras impacto

El operador del tráiler aseguró que escuchó el pitido del tren y buscó la locomotora, pero no logró verla antes del fuerte impacto.

Un tráiler fue embestido y arrastrado por un tren durante la madrugada de este jueves, en el municipio de Apodaca.

El accidente ocurrió alrededor de las 00:26 horas en el cruce de Séptima Avenida y la avenida Parque Industrial Monterrey, dentro del Intermex Industrial Campus Apodaca.

El operador del tráiler, que circulaba sin caja, relató que escuchó el pitido del tren y volteó hacia ambos lados para intentar localizarlo; sin embargo, aseguró que no logró verlo antes de que la locomotora impactara de lleno contra la unidad.

La fuerza del choque provocó que el tráiler fuera arrastrado por el tren y terminara con daños considerables.

Paramédicos y rescatistas acudieron al lugar para valorar al conductor, quien resultó con lesiones que no fueron consideradas de gravedad. Fue atendido en el sitio y se solicitó una ambulancia para continuar con su valoración médica.

Elementos de la Policía y Tránsito de Apodaca, así como Protección Civil estatal y municipal, acordonaron el área mientras se realizaban las maniobras para retirar el tráiler de las vías.

El tren, perteneciente a Kansas City, permaneció detenido durante las labores de auxilio y retiro de la unidad.

Finalmente, alrededor de la 01:29 horas, la vía quedó liberada y el tren pudo continuar con su recorrido.

Protección Civil descartó riesgos adicionales en el sitio, que quedó bajo resguardo de las autoridades de Apodaca.