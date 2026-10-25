Tren arrastra camioneta hasta canal en Linares; hay dos afectados

Una camioneta chocó contra el tren en la avenida Hidalgo, en Linares, y terminó volcada dentro de un canal. Una mujer de 50 años resultó lesionada

Un vehículo chocó contra el tren en Linares y lo arrastro varios metros hasta caer en el interior de un canal, resultando una persona lesionada.

El accidente se registró en la avenida Hidalgo en su cruce con la vías ferroviarias Tampico Madero-Monterrey en el citado municipio.

De acuerdo al parte preliminar de las autoridades señalaron que los cuerpos de emergencia Bomberos de Linares y paramédicos del CRUM atendieron a una persona identificada como Mayra Maribel Martínez de 50 años de edad, quien resultó lesionada y quién viajaba en el vehículo que chocó contra el tren.

El conductor fue identificado como Diego Carrera de 31 años de edad con domicilio en Colonia Misiones de Rio Verde, mismo que fue rescatado del interior de la camioneta que quedo volcada y en el interior del canal.

Señalaron que se trataba de una camioneta que fue arrollada por la pesada locomotora y la arrastró hasta caer en el interior del canal.

Elementos del departamento de vialidad y tránsito recabaron información para determinar que fue lo que ocurrió.

El tren se mantuvo detenido mientras recababan información con el ingeniero maquinista.