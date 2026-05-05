Trazos Mundialistas suma mural 31 rumbo a 2026 en Nuevo León

El proyecto Trazos Mundialistas alcanzó su mural 31 en infraestructura del Metro, como parte de una intervención urbana rumbo a la Copa del Mundo 2026

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El proyecto artístico “Trazos Mundialistas”, impulsado en conjunto por Metrorrey y la Secretaría de Cultura, continúa avanzando con la entrega de su mural número 31, como parte de una iniciativa que contempla un total de 78 de obras antes del 31 de mayo.

En esta ocasión, la obra fue realizada por la artista Pilar Cárdenas y el mural, ubicado en infraestructura del Metro, abarca aproximadamente 900 metros cuadrados distribuidos en ocho columnas.

De acuerdo con autoridades, el proyecto reúne a más de 40 artistas locales, nacionales e internacionales, con intervenciones en puntos clave como Constitución en el Corredor FIFA así como en la Línea 1 del Metro, donde también se conmemoran los 35 años del sistema con 12 murales adicionales.

Sobre su obra, Pilar Cárdenas explicó que el concepto busca integrar las columnas al entorno urbano mediante paisajes representativos de Monterrey, como montañas, vegetación e industria, evitando contrastes excesivos y logrando una armonía visual con el entorno.

Además de su valor artístico, el proyecto busca fomentar la participación comunitaria, involucrando a estudiantes y promoviendo el arte en espacios públicos durante y después de la Copa del Mundo.