Trasvase dejaría a El Cuchillo con menos agua que en septiembre

La transferencia de 160 millones de metros cúbicos a Tamaulipas superaría el volumen que la presa de Nuevo León captó durante las lluvias de octubre

De concretarse el trasvase de agua de la presa El Cuchillo, en Nuevo León, hacia la presa Marte R. Gómez, en Tamaulipas, el embalse perdería la totalidad del volumen captado durante las abundantes lluvias de octubre e incluso una cantidad adicional.

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la presa ubicada en el municipio de China almacenaba 576.1 millones de metros cúbicos (Mm³) de agua al 30 de septiembre.

Gracias a las precipitaciones registradas en octubre, que estuvieron 216% por encima del promedio histórico y 412% por encima de las registradas en el mismo mes de 2025, El Cuchillo alcanzó los 714.2 Mm³ de almacenamiento, según el corte al 5 de noviembre difundido por la Conagua.

Es decir, si se concreta el trasvase de 160 Mm³ que la Conagua ya notificó a los regantes del Distrito 026 y al Gobierno de Tamaulipas, se transferirían los 138.1 Mm³ captados durante octubre, además de otros 21.9 Mm³ que ya formaban parte del almacenamiento previo de la presa. Con ello, El Cuchillo quedaría con 554.2 Mm³.

Incluso, la presa terminaría con un volumen inferior al que tenía al cierre de septiembre, ya que el trasvase excedería los 138.1 Mm³ acumulados gracias a las lluvias de octubre.

Conagua confirma trasvase de 160 millones de metros cúbicos

El miércoles, la Conagua determinó que sí habrá un trasvase de agua de la presa El Cuchillo a la Marte R. Gómez, según confirmó el secretario de Recursos Hidráulicos de Tamaulipas, Raúl Quiroga.

Durante una reunión del Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas (CTOOH), realizada ese mismo día, se acordó liberar 160 millones de metros cúbicos (Mm³) “en los próximos días”, de acuerdo con lo informado por Quiroga.

Según el secretario de Recursos Hidráulicos de Tamaulipas y representantes de los regantes del Distrito 026, el director regional de la Conagua, Luis Carlos Alatorre, les confirmó que el trasvase se realizará la próxima semana. Sin embargo, hasta el momento, el funcionario no lo ha confirmado públicamente.