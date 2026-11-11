Trasvasan agua de El Cuchillo a Tamaulipas y crecen dudas

El envío de 160 millones de metros cúbicos a la presa Marte R. Gómez ocurre pese a que Tamaulipas había señalado que no requería agua este año

La presa El Cuchillo, en Nuevo León, comenzó desde ayer a transferir 160 millones de metros cúbicos (Mm³) de agua hacia la presa Marte R. Gómez, en Tamaulipas, en una operación que, en teoría, responde al cumplimiento del acuerdo vigente entre ambas entidades, pero que, en los hechos, apuntaría a una estrategia para abonar al adeudo hídrico de México con Estados Unidos.

De hecho, desde el sábado, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) inició la extracción de 6 metros cúbicos por segundo (m³/s) de la presa tamaulipeca de uso agrícola; sin embargo, en esta ocasión el líquido no se destinó a los usuarios del Distrito de Riego 026, sino que tendría como destino el vecino país.

Ayer, la Conagua informó que la decisión de realizar el envío de 160 Mm³ fue tomada durante una sesión del Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas (CTOOH), celebrada el pasado 3 de noviembre.

Precisamente ese día, Info 7 dio a conocer la determinación y consignó que el trasvase ocurriría pese a que Tamaulipas había señalado que este año no requería agua adicional.

“En sesión del Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas (CTOOH), celebrada el 3 de noviembre, se determinó que, derivado de los volúmenes registrados durante el periodo de lluvias de 2026, el almacenamiento de la presa El Cuchillo se encuentra en niveles óptimos para beneficiar a todos los usuarios de la Cuenca del Río San Juan”, informó la Conagua mediante un comunicado.

El volumen autorizado representa aproximadamente el 27% de los 592 Mm³ almacenados en la presa ubicada en el municipio de China, Nuevo León, cuya capacidad total es de 1,123 Mm³.

El trasvase estaba programado para el sábado pasado; sin embargo, fue suspendido debido a un problema técnico. Según versiones, la reprogramación obedeció a trabajos de rehabilitación y a fallas detectadas en las compuertas.

Ante el envío del agua, la Conagua aseguró que los niveles de almacenamiento de El Cuchillo, que antes del trasvase se encontraba al 64% de su capacidad, junto con el resto del sistema de presas de Nuevo León, permiten garantizar el suministro de agua potable para la zona metropolitana de Monterrey.

La dependencia sostuvo que la operación no generará afectaciones para la población nuevoleonesa en el abastecimiento de agua para consumo humano.

“Cabe mencionar que los niveles de almacenamiento de la presa El Cuchillo, así como del sistema de presas de Nuevo León, garantizan el abasto de agua potable para la Zona Metropolitana de Monterrey, sin generar afectación alguna para la población”, agregó.

El 13 de noviembre de 1996, la Conagua y los gobiernos de Nuevo León y Tamaulipas suscribieron el Acuerdo de Coordinación para el Aprovechamiento de las Aguas del Río San Juan.

Dicho convenio se estableció como un mecanismo de compensación para los usuarios del Distrito de Riego 026, en Tamaulipas, cuyo suministro natural fue alterado por la construcción de la presa El Cuchillo en el municipio de China, Nuevo León.

Crecen dudas sobre el destino del agua

Todo apunta a que el trasvase de agua de la presa El Cuchillo hacia la presa Marte R. Gómez tendría como finalidad abonar a la deuda hídrica que México mantiene con Estados Unidos.

Según versiones, el gobierno federal busca utilizar parte del agua que se libera desde la presa Marte R. Gómez para cumplir con los compromisos establecidos en el Tratado de Aguas de 1944. De acuerdo con los reportes diarios de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), dicho embalse comenzó a desfogar alrededor de 6,000 litros por segundo, volumen que sería compensado con una extracción estimada de 160 millones de metros cúbicos desde El Cuchillo, en Nuevo León.

La cuenca del Río San Juan, donde se ubican ambos embalses, no está contemplada entre las fuentes de agua que México debe entregar a Estados Unidos conforme al tratado binacional. Además, se ha señalado que durante 2025 el Gobierno federal desfogó al menos 410 millones de metros cúbicos de agua de El Cuchillo con dirección a Texas, pese a que esta presa se encuentra fuera de las cuencas consideradas en el acuerdo de 1944.

El tratado establece que México debe entregar a Estados Unidos 2,158 millones de metros cúbicos de agua del Río Bravo durante ciclos de cinco años, equivalentes a un promedio anual de 431.7 millones de metros cúbicos.

Hasta el momento, los datos disponibles apuntan a que el desfogue podría estar relacionado con el pago de esa deuda hídrica; sin embargo, el destino final del agua y los términos de la operación deberán ser precisados por las autoridades federales.

Reclaman información sobre el trasvase

La diputada de Movimiento Ciudadano, Melisa Peña, presentó un punto de acuerdo en el Congreso local para solicitar a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) que transparente los criterios técnicos utilizados para autorizar el trasvase de 160 millones de metros cúbicos de agua de la presa El Cuchillo a la Marte R. Gómez.

La legisladora consideró necesario conocer los estudios y evaluaciones que respaldan la decisión, al señalar que se trata de un volumen significativo de las reservas de Nuevo León. Además, pidió que se analicen los posibles efectos sobre la seguridad hídrica del estado antes de concretar la operación.

Peña aclaró que su propuesta no busca afectar los derechos de los productores agrícolas de Tamaulipas ni los acuerdos vigentes de distribución de agua, sino garantizar que las decisiones se tomen con información actualizada, criterios técnicos y transparencia, sin poner en riesgo el abasto presente y futuro para la población.

Exige AyD cuidar las reservas de Nuevo León

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey (AyD) solicitó a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) frenar el envío de agua de la presa El Cuchillo hacia la Marte R. Gómez, al advertir que la operación podría comprometer el abasto para el área metropolitana de Monterrey durante los próximos años.

El organismo sostuvo que el almacenamiento actual de 711 millones de metros cúbicos debe preservarse para garantizar el suministro al cierre de 2027 y durante 2028. Además, argumentó que el derecho humano al agua tiene prioridad sobre cualquier uso agrícola o económico.

La petición también se apoya en pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional que advierten un fortalecimiento del fenómeno de El Niño, así como en el crecimiento poblacional de Nuevo León, que incrementará la demanda de agua en los próximos años.

Ante este escenario, AyD pidió a la Conagua rechazar cualquier nuevo trasvase desde El Cuchillo, al considerar que la seguridad hídrica de Nuevo León debe prevalecer sobre otros usos del recurso.