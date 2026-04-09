Trasladan pulmones de Guanajuato a Cardiología en Monterrey

Por: Jared Villarreal 07 Abril 2026, 17:43 Compartir

Este sería el tercer traslado de órganos que se realiza en esta clínica en el año, siendo la primera pulmonar, mientras que dos fueron de corazón

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Con la coordinación de múltiples corporaciones, se realizó de manera efectiva el traslado de dos pulmones, donados por joven de 19 años desde Guanajuato, hacia la Unidad de Cardiología #34 del IMSS en Monterrey. De acuerdo con la dependencia, estos pulmones los recibirá un hombre de 60 años que cuenta con una enfermedad intersticial pulmonar por fibrosis pulmonar idiopática diagnosticada desde 2021, y ahora era urgente realizar el trasplante tras el deterioro de sus pulmones. Fue gracias a la coordinación de Protección Civil de Nuevo León en conjunto con Bomberos, Policía y Tránsito Municipal que permitieron que se realizara de manera efectiva este traslado. Este sería el tercer traslado de órganos que se realiza en esta clínica en el año, siendo la primera pulmonar, mientras que dos son de corazón.