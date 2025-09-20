Trasladan paciente de accidente en Cancún a clínica 21 del IMSS

Por: Jared Villarreal 19 Septiembre 2025, 20:01

La Clínica 21 del IMSS en NL recibió a Nancy Gricelda, lesionada en un accidente en Cancún donde murió su esposo, Jesús Martínez

La Clínica 21 del IMSS de Nuevo León recibió la tarde de este viernes a Nancy Gricelda, paciente de 54 años originaria de García, quien resultó lesionada en un accidente automovilístico ocurrido el pasado martes en Cancún, Quintana Roo, donde lamentablemente falleció su esposo, Jesús Martínez. El traslado aéreo de Cancún hacia el aeropuerto del Norte se logró gracias a la colaboración del Gobierno de Nuevo León, que permitieron que la mujer ingresara a la clínica en Monterrey, donde de inmediato fue valorada por médicos especialistas en traumatología y ortopedia. Nancy presenta múltiples lesiones y se encuentra bajo atención especializada para su recuperación.