Trasladan en helicóptero a bebé prematuro a Monterrey

Por: Esmeralda Valdez 17 Agosto 2026, 19:37 Compartir

El menor, con dificultades respiratorias, fue llevado desde Doctor Arroyo al Hospital Metropolitano en un operativo que redujo el traslado de cinco horas a una

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Un bebé prematuro con dificultad respiratoria fue trasladado vía aérea desde el Hospital General de Doctor Arroyo hacia Monterrey para recibir atención médica especializada. Protección Civil de Nuevo León informó que el menor fue movilizado en uno de sus helicópteros, lo que permitió reducir de aproximadamente cinco horas a solo una hora el tiempo de traslado. Al arribar a la base de Protección Civil de Nuevo León, el neonato fue entregado a personal del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), que se encargó de llevarlo en ambulancia hasta el Hospital Metropolitano. Tras el operativo la corporación informó que no hubo complicaciones en el traslado y concluyó con éxito.