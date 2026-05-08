Trasladan a NL bajo fuerte custodia a presunto líder criminal

Jaime 'N', conocido como 'Comandante Kakino' o 'Román', fue internado en el penal de Apodaca, tras su captura durante un operativo en Veracruz

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La detención y traslado a Nuevo León de un jefe regional del crimen organizado que operaba en tres estados, provocó que el edificio de la Agencia Estatal de Investigaciones fuera blindado.

Unidades del Ejército y Fuerza Civil llegaron con quien fue identificado como Jaime "N", o también conocido como “Comandante Kakino” o “Román”, durante la mañana del jueves.

Jaime "N", fue capturado durante un operativo coordinado de los tres niveles de gobierno en el municipio de Naranjos, Veracruz, donde se escondía.

Asimismo es señalado como objetivo prioritario para el gobierno al ser integrante del Cartel del Noreste y orquestador responsable de las operaciones delictivas en los estados de Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas.

El despliegue para su localización y captura fue orquestado por el 51 Batallón de Infantería de la Novena zona Militar con sede en la ciudad de Tuxpan, Veracruz.

El sujeto cuenta con dos órdenes de aprehensión por delitos de alto impacto.

Entre ellos plagio, secuestro, privación ilegal de la libertad y desaparición forzada.

Durante una de sus detenciones y reclusión en el entonces penal del Topo Chico, el detenido organizó revueltas que generaron muertos y lesionados hacia el interior del reclusorio.

Tras ser detenido por los grupos especiales del Ejército y Fuerza Civil, el sujeto conocido como "Comandante Kakino", fue trasladado hasta Nuevo León e internado en el edificio de la Agencia Estatal de Investigaciones.

Luego de ser fichado y permanecer por algunas horas bajo un fuerte dispositivo de seguridad, el líder criminal fue trasladado a bordo de una unidad blindada al penal de Apodaca.

Custodiados por unidades del Ejército el convoy salió por la calle Cañón del Ajusco, luego por la lateral de la avenida Gonzalitos para retornar y enfilar hacia Fidel Velázquez, Manuel Barragán y carretera a Nuevo Laredo.

Junto con el objetivo prioritario fue detenido uno de sus guardaespaldas identificado como Moisés "N".

Ambos fueron internados en el penal estatal en Apodaca alrededor de las 10:40 horas.