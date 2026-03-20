Trasladan a cinco lesionados tras volcadura en San Nicolas

Los tripulantes señalaron que fueron cerrados por un camión de carga de tres y media, lo que habría provocado la pérdida de control de la unidad

Un accidente vial con volcadura dejó como saldo cinco personas lesionadas la tarde de este jueves en el municipio de San Nicolás de los Garza.

El incidente se registró en el cruce de las avenidas Universidad y Leopoldo Lugones, en la colonia Anáhuac, donde un vehículo tipo Jeep con placas RKM 665C se vio involucrado en un estrellamiento que derivó en su volcadura.

De acuerdo con los primeros reportes, los tripulantes señalaron que fueron cerrados por un camión de carga de tres y media, lo que habría provocado la pérdida de control de la unidad.

Las cinco personas afectadas fueron trasladadas al Hospital Universitario para su valoración médica.

Autoridades informaron que no se detectaron riesgos adicionales en la zona, mientras que cuerpos de auxilio permanecieron en el sitio realizando labores correspondientes.