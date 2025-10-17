Traslada helicóptero de PCNL a lesionado en Veracruz

Protección Civil de Nuevo León auxilió a adulto mayor con helicóptero y entregó víveres a damnificados por inundaciones en Veracruz

Tu navegador no soporta el elemento de video.

El equipo de Protección Civil Nuevo León (PCNL) realizó este jueves una operación de traslado humanitario para una persona de la tercera edad que requería atención médica de manera inmediata.

El apoyo se concretó con el uso del helicóptero de PCNL, garantizando la movilización segura y oportuna de la persona vulnerable desde la comunidad de Mario Flavio Altamirano hasta el centro del municipio de Pánuco, Veracruz.

La operación, efectuada bajo condiciones controladas y en total coordinación con autoridades locales de Veracruz, resultó un éxito sin incidentes, informó la dependencia estatal.

La persona fue recibida por el personal de salud en el punto de destino para recibir atención médica en el área de urgencias.

Durante el tercer día, los equipos de Nuevo León realizaron entrega de víveres de manera terrestre y aérea a los damnificados por las inundaciones en Veracruz.