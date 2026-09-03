Traslada helicóptero a recién nacido de Dr. Arroyo a Guadalupe

El bebé de 29 días de nacido presenta taquicardia por lo que fue trasladado hacia el Hospital Materno Infantil, en Guadalupe, para recibir atención

Protección Civil de Nuevo León informó que realizó el traslado aéreo de un bebé de 29 días de nacido, desde el municipio de Doctor Arroyo hasta Guadalupe.

El pequeñito presenta taquicardia y era atendido en el Hospital General de ese municipio, en el sur de la entidad.

El traslado fue a bordo del helicóptero de Protección Civil de Nuevo León.

Así, hubo un ahorro de más de cuatro horas en el trayecto.

Si hubiera sido por carretera, el traslado habría durado hasta cinco horas, pero al utilizar la aeronave el tiempo se redujo a una hora aproximadamente.

La orden de los especialistas médicos fue trasladar al pequeñito al Hospital Materno Infantil, en Guadalupe.