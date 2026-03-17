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Tras ventarrón, CFE reporta que servicio ya se restableció en NL

Por: Olivia Martínez

16 Marzo 2026, 14:50

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Personal de la Comisión Federal de Electricidad continuará realizando trabajos de reforzamiento de la infraestructura en la región.

Tras ventarrón, CFE reporta que servicio ya se restableció en NL

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que, tras el ventarrón, ya quedó restablecido en su totalidad en Nuevo León el suministro de energía eléctrica para los usuarios afectados.

El organismo detalló que debido a las fuertes rachas de viento del Frente Frío Número 41, este lunes 16 de marzo,  a partir de las 01:30 horas y en diferentes horarios, se interrumpió el suministro de energía eléctrica en distintas partes de la entidad.

Para la atención del evento se dispuso de 46 trabajadores electricistas, 7 grúas y 39 vehículos pick up equipadas.

Personal de la Comisión Federal de Electricidad continuará realizando trabajos de reforzamiento de la infraestructura en la región.

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