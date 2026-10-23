Tras un año prófugo, detienen a chofer de ruta 107 por atropello

El hombre fue internado en un Centro de Reinserción Social Estatal, mientras enfrenta el proceso legal correspondiente por su presunta responsabilidad

Tras más de un año de los hechos, fue detenido el operador de un camión de la ruta 107 señalado por la muerte de Alexis Lira, de 26 años, quien fue arrollado y prensado contra otra unidad de transporte urbano durante un conflicto vial que conmocionó a Nuevo León y generó opiniones divididas entre quienes defendían al conductor y quienes exigían justicia para la víctima.

La Fiscalía General de Justicia del Estado informó que José Alberto “N”, de 30 años, fue capturado el 20 de octubre por detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones, mediante el cumplimiento de una orden de aprehensión por el delito de homicidio.

El caso generó controversia debido a que, tras difundirse los hechos, algunas personas defendieron al operador al considerar que habría intentado evitar una agresión, luego de que Alexis y su padre descendieran de una camioneta para reclamarle por los daños que presuntamente había ocasionado durante un conflicto vial.

Sin embargo, de acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, el conductor presuntamente aceleró el camión y arrolló al joven, quien quedó prensado contra otra unidad de transporte público que se encontraba realizando maniobras para el ascenso y descenso de pasajeros.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 06:50 horas del 19 de febrero de 2025, sobre la avenida Díaz Ordaz, a la altura del Swiss Hospital, en Monterrey.

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Ese día, Alexis viajaba con su padre y un empleado en una camioneta Chevrolet tipo pick up, mientras realizaban labores de recolección de desperdicios, cuando se produjo el altercado con el operador de la ruta 107.

Tras el impacto, el joven sufrió múltiples lesiones que le provocaron la muerte. El conductor presuntamente huyó del lugar a bordo del transporte urbano y durante su escape habría ocasionado daños a otros vehículos.

Finalmente, José Alberto “N” fue localizado y detenido en la vía pública, sobre la avenida del Hospital, en su cruce con la calle Hospital de Los Ángeles, en la colonia Valle de San Blas, en García.

El hombre fue internado en un Centro de Reinserción Social Estatal, mientras enfrenta el proceso legal correspondiente por su presunta responsabilidad en los hechos.