Tras seis años, construyen puente provisional en Las Alazanas

La alcaldesa afirmó que la estructura provisional representa una solución temporal mientras continúan las gestiones para construir el puente definitivo

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Seis años tuvieron que esperar por un puente provisional, los habitantes de comunidades de Cadereyta y Los Ramones han tenido que cruzar diariamente el Río San Juan en una balsa, después de que en el 2020 la tormenta Hanna destruyera el puente de Las Alazanas.

Niños, madres de familia y adultos mayores han utilizado durante años esta precaria alternativa para trasladarse entre ambos municipios, ante la falta de un puente que conecte nuevamente a las comunidades.

En un recorrido realizado por Info 7 en abril, se constató que alrededor de 700 personas, 500 de Cadereyta y 200 de Los Ramones, enfrentaban diariamente el riesgo de cruzar el río, utilizando chalecos salvavidas y una balsa sostenida por cuerdas sujetas en ambos extremos.

La publicación del caso derivó en una acción por parte de la administración municipal.

Este martes, la alcaldesa Lizeth Leal informó sobre el inicio de los trabajos para construir un puente provisional en la comunidad.

A través de un video, Leal mostró el material que comenzó a ser trasladado a la zona y explicó que se utilizarán 40 tubos, además de varilla y concreto, para reforzar la estructura.

“Venimos a dejar más material para este puente provisional que se está haciendo aquí en esta comunidad”, señaló.

El río San Juan alcanza cerca de 100 metros de ancho y hasta 12 metros de profundidad en algunos puntos, lo que convierte el traslado en una actividad de riesgo.

Durante la campaña electoral de 2024, Leal, entonces candidata del PAN a la Alcaldía de Los Ramones firmó ante habitantes de la comunidad de Las Alazanas el compromiso de reconstruir el puente.

Los habitantes conservan como evidencia una cartulina firmada por la ahora alcaldesa, en la que quedó plasmado el compromiso asumido durante la búsqueda del voto.

Sin embargo, en abril, Leal señaló en entrevista con este medio que la construcción del puente no correspondía al municipio.

“Es responsabilidad del Estado y de la Federación”, afirmó entonces.

Ahora, explicó que anteriormente ya se habían colocado tubos, pero las crecientes del río los arrastraron, por lo que ahora se utilizarán piezas de mayor tamaño y se reforzará la estructura con varilla y concreto.

Leal sostuvo que la obra provisional busca permitir que los habitantes puedan continuar con sus traslados, particularmente para acudir a las escuelas, recibir atención médica y facilitar las actividades de agricultores y ganaderos de la zona.

PROMETEN, OTRA VEZ, PUENTE DEFINITIVO

La alcaldesa afirmó que la estructura provisional representa una solución temporal mientras continúan las gestiones para construir el puente definitivo.

“A las familias de Las Alazanas les decimos con claridad: no están solos. Seguiremos apoyando y, sobre todo, no dejaremos de gestionar hasta lograr que el puente definitivo se haga realidad”, declaró.

Mientras tanto, los habitantes de Las Alazanas deberán esperar nuevamente por una solución permanente que les permita dejar atrás los cruces en balsa que han marcado su vida cotidiana desde la destrucción del puente en 2020.

Con información de Vanessa Aguilar