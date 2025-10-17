Tras retiro de ciclovía, San Pedro promete obra más segura

El municipio prepara un plan de contingencia que será dado a conocer próximamente, con el objetivo de garantizar la seguridad de ciclistas y peatones

Tras la manifestación de más de 50 ciclistas en defensa de su derecho a la movilidad, luego del retiro provisional de la ciclovía de la avenida Alfonso Reyes, en el municipio de San Pedro, el Secretario General del Ayuntamiento, Luis Susarrey afirmó que la actual administración es empática y respectiva, y aseguró que se está trabajando en un proyecto de mejora para dicha infraestructura.

“Sobre la protestas pues nosotros lo vemos muy bien que la gente se manifieste, que la gente participe, que le gente se involucre y decirles que nosotros somos una administración receptiva y empática y estamos haciendo una obra para que Alfonso Reyes sea estético, limpio, caminable y que se respete la jerarquía de la movilidad”, dijo el funcionario municipal.

Añadió que el municipio prepara un plan de contingencia que será dado a conocer en los próximos días, con el objetivo de garantizar la seguridad de ciclistas, peatones y automovilistas durante los trabajos.

“Hay que tomar en cuenta que estamos a punto de iniciar una obra. Cuando iniciemos una obra pues vamos a hacer cierres parciales en ciertas zonas y eso pues implica que mucha gente a lo mejor no va a poder circular por ninguno de estos medios y necesitamos tener un plan de contingencia que nosotros vamos a dar a conocer dentro de unos días antes de iniciar la obra porque esa es la prioridad ahora: garantizar la seguridad a ciclistas, peatones, automovilistas”, explicó.

El retiro de la ciclovía comenzó el pasado 10 de octubre, cuando cuadrillas de Servicios Públicos del municipio desmontaron estructuras y señalamientos de los carriles exclusivos para bicicletas. La obra fue impulsada por el exalcalde Miguel Treviño y se inauguró en diciembre de 2021, con una inversión de 40 millones de pesos.

El miércoles, un grupo de ciclistas de todas las edades, incluidos menores de edad, se manifestó para exigir la restitución de la ciclovía. Argumentaron que su desaparición afecta a quienes usan la bicicleta como medio de transporte, especialmente estudiantes que se trasladan a sus escuelas por esa vía.