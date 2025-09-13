Tras resolver broncas, voy de bajadita: Samuel García

El mandatario se comprometió a inaugurar todas las obras que inició, como el monorriel de las Líneas 4 y 6 del Metro, los corredores verdes, el Parque del Agua

El gobernador Samuel García aseguró que ya arregló las 15 broncas más pesadas que le heredó su antecesor y ahora, en los poco más de dos años que le quedan a su sexenio, ya va "de bajadita", inaugurando obras.

“Cuando llegamos al gobierno teníamos crisis muy fuertes con las que teníamos que empezar y priorizar, eran como 15 bombas de tiempo que nos dejó el gobierno anterior, y por ejemplo voy a hablar de dos: el agua y la seguridad", expresó.

Afirmó que se logró el objetivo y lo que sigue es inaugurar las obras que inició.

"Entonces, en los primeros tres años se logró el objetivo, que era arreglar todas las broncas pesadas y ser el primer lugar en todo, por eso hoy, para mí, el inaugurar esta biblioteca (la Biblioteca Central) es muy simbólico porque ahora siguen los siguientes dos años, como se dice, de bajadita, a inaugurar proyectos; vamos a inaugurar 300 canchas de futbol para todas las niñas y niños, vamos a inaugurar corredores verdes, todos arbolados, para que la gente pueda caminar", detalló.



Los últimos dos años, insistió, serán para ver los resultados.

"Ya viene la etapa de disfrutar ser gobierno, porque un gobierno no se disfruta con tantas broncas, pero ya cuando tienes agua, ahorita están las presas llenas y sigue lloviendo, cuando tienes la seguridad como el mejor estado con mayor reducción de delitos", expuso.

Insistió en que se terminarán todas las obras que inició, como el nuevo Hospital Infantil, las líneas 4 y 6 del Metro, el nuevo Aeropuerto, el Parque del Agua y la infraestructura en materia de salud.

Y reafirmó que el suyo será el sexenio con mayor obra pública de la historia.