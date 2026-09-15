Tras protesta, Monterrey retira 20 módulos en la Alameda

Los puesteros que permanezcan en La Alameda pagarán contribuciones al erario y firmarán contratos de luz con la autoridad.

Tras una protesta de comerciantes, el secretario del Ayuntamiento de Monterrey, César Garza, advirtió que ni el Centro Cívitas, ni los comerciantes, pueden estar por encima del interés público, así que desde este lunes el Municipio inició el retiro de 20 módulos o kioscos en desuso que estaban convertidos en basura de equipamiento en la Alameda Mariano Escobedo, ya que obstruían y eran refugio de personas en situación de calle y/o drogadictos.

Y se reservarán 14 módulos para boleros, venta de snack y venta de flores o artesanías.

En la protesta, supuestamente los vendedores informales señalaban que Centro Cívitas quería controlar algunos puestos.

Garza dijo que quienes operen los módulos pagarán contribución al erario y firmarán contrato de energía eléctrica.

Aseguró que, tras informarles eso, los comerciantes se retiraron satisfechos, pues de los 14 módulos que subsistirán, ellos representan a seis.

"Estamos retirando todos estos locales que estaban en desuso; se van a reservar 14 que van a ser reservados para boleros, snacks y artículos florales, artesanales. El día de hoy los comerciantes vinieron con nosotros porque representan a seis de antiguos ocupantes de esos lugares, ya llegamos a un acuerdo de que, entre los 14, van a estar ellos incluidos", expresó.