Tras persecución, hombre se salva de ser ejecutado en Escobedo

La víctima, identificada como Juan Manuel, de 27 años, circulaba por la carretera cuando fue alcanzado por un grupo de hombres armados

Un hombre sobrevivió a un ataque a balazos tras ser perseguido por sujetos armados en la carretera a Laredo, en un hecho que terminó en el municipio de Escobedo.

La víctima, identificada como Juan Manuel, de 27 años, circulaba por la carretera cuando fue alcanzado por un grupo de hombres armados que abrieron fuego en su contra poco después de las 21:00 horas. Juan aceleró para tratar de escapar, mientras los atacantes lo seguían a bordo de otro vehículo disparando durante la huida.

En su intento por despistar a los agresores, el joven trató de brincar el cordón divisorio y tomar la lateral de la carretera, pero la maniobra resultó fallida: el vehículo se dañó de la suspensión y terminó dañado en el tramo de la colonia Nueva Castilla.

A pesar del choque, Morales descendió del auto y emprendió la huida a pie. Corrió cerca de 500 metros bajo la presión de los disparos, hasta lograr entrar a la empresa Alcosa, donde buscó refugio. Fue en ese punto cuando los agresores dispararon contra la fachada del edificio antes de retirarse del lugar sin lograr su cometido.

Paramédicos acudieron al sitio y trasladaron al herido, quien presentaba al menos un impacto de bala, a un hospital del área metropolitana donde su estado de salud fue reportado como estable.

La zona fue asegurada por personal de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, mientras peritos recababan casquillos y otros indicios que permitan establecer la ruta de los agresores y esclarecer el móvil del ataque