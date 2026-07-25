Tras persecución, dos oficiales resultan heridos; hay un detenido

Un automóvil Honda Civic pasó por el sitio y, presuntamente, el conductor intentó embestir a los policías, quienes lograron ponerse a salvo.

Dos oficiales de la Policía de Monterrey resultaron lesionados durante una persecución que inició luego de que presuntamente un conductor intentara arrollarlos mientras atendían un reporte de incendio.

Los hechos se registraron alrededor de las 05:50 horas, cuando los elementos que tripulaban la unidad 015 brindaban apoyo en un incendio de un poste ubicado sobre la avenida Enrique C. Livas.

De acuerdo con los primeros reportes, en ese momento pasó por el sitio un automóvil Honda Civic, cuyo conductor presuntamente intentó embestir a los oficiales; sin embargo, no logró su cometido y emprendió la huida, por lo que los elementos iniciaron una persecución.

La movilización continuó por la avenida Paseo de los Leones, en dirección de oriente a poniente, hasta concluir a la altura de la colonia Cumbres Sexto Sector, donde la patrulla logró darle alcance al vehículo.

Durante la intervención se registró una colisión entre ambas unidades, dejando lesionados a los dos oficiales municipales. Se informó que uno de ellos tuvo que ser trasladado hacia Servicios Médicos Municipales para recibir atención, mientras que el segundo elemento no presentó lesiones de consideración.

El conductor del Honda Civic fue detenido en el lugar y quedó a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica.

Al sitio acudieron compañeros de la corporación, así como elementos de Protección Civil y paramédicos de la Cruz Roja, quienes brindaron apoyo a los oficiales.

Debido al accidente y las labores de auxilio, durante 1 hora la avenida Paseo de los Leones fue cerrada por completo a la altura de la calle Bilbao, donde se mantuvo un amplio cerco policial mientras se realizaban las diligencias correspondientes y se retiraban las unidades involucradas.