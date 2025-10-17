Tras persecución, detienen a hombre en el Centro de Monterrey

La persecución concluyó en los cruces de Bernardo Reyes y Cristóbal Colón luego de que la unidad fue interceptada con apoyo de otras patrullas municipales

Una persecución registrada la noche del miércoles en el primer cuadro de la ciudad terminó con la detención de un hombre que se desplazaba a bordo de una camioneta Hummer blanca.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron alrededor de las 23:00 horas cuando elementos de la Policía de Monterrey le marcaron el alto al conductor del vehículo en calles del Centro para realizar una inspección de rutina. Sin embargo, el hombre hizo caso omiso a las indicaciones y continuó avanzando, lo que originó una movilización policial por varias cuadras.

La persecución concluyó en los cruces de Bernardo Reyes y Cristóbal Colón luego de que la unidad fue interceptada con apoyo de otras patrullas municipales. En el lugar, el conductor fue detenido por su presunta omisión a las órdenes de los oficiales y trasladado a las instalaciones correspondientes para rendir su declaración.

Durante la revisión, las autoridades no hallaron ningún indicio delictivo en el vehículo. No obstante, trascendió que en la camioneta viajaban también dos menores de edad, quienes fueron puestos bajo resguardo del DIF Municipal mientras se llevan a cabo las investigaciones de rigor.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad del detenido ni mayores detalles sobre el motivo de la intervención inicial.