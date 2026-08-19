Tras persecución detienen a distribuidor de droga en Guadalupe

Durante la inspección del vehículo, los policías localizaron 30 dosis de presunta marihuana, además de una báscula digital y dos teléfonos celulares

Una persecución que inició luego de que policías detectaran a un automovilista circulando a exceso de velocidad y presuntamente ignorando semáforos en rojo terminó con la detención de un hombre que llevaba 30 dosis de marihuana, en Guadalupe.

Los hechos ocurrieron durante el domingo 16 de agosto, cuando elementos de la policía municipal de Guadalupe detectaron un Chevrolet Onix que era conducido de manera peligrosa.

Ante el riesgo que representaba para otros automovilistas, los oficiales iniciaron una persecución para detener al conductor, quien continuó su marcha hasta que fue interceptado en el cruce de la calle Ocre y la avenida Santa Cruz, en la colonia Santa Cruz.

El sospechoso fue identificado como Israel Jasif, de 37 años.

Durante la inspección del vehículo, los policías localizaron 30 dosis de presunta marihuana, además de una báscula digital y dos teléfonos celulares, objetos que quedaron asegurados como parte de la investigación.

El Chevrolet Onix también fue asegurado y quedó a disposición de las autoridades correspondientes.

Israel Jasif fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica por su presunta responsabilidad en delitos contra la salud.

Las autoridades municipales señalaron que la intervención se derivó de la conducción peligrosa del sospechoso, quien habría intentado evadir a los oficiales antes de ser alcanzado en la colonia Santa Cruz.