Tras muerte de Mariel, Isabella sigue hospitalizada

La menor logró salir de una primera intervención quirúrgica, sin embargo, permanece bajo atención médica y está en espera de una segunda cirugía

Mientras el presunto responsable del atropello de dos estudiantes de la Preparatoria No. 9 de la Universidad Autónoma de Nuevo León permanece prófugo, Isabella, de 15 años, continúa hospitalizada debido a las graves lesiones que sufrió en el accidente en el que perdió la vida su amiga, Mariel Romero Díaz, de 16 años.

A través de redes sociales, amigas de ambas adolescentes informaron que, horas después del accidente, Isabella fue ingresada al quirófano y solicitaron oraciones por su recuperación.

Trascendió que la menor logró salir de una primera intervención quirúrgica, sin embargo, permanece bajo atención médica y está en espera de una segunda cirugía debido a la gravedad de sus lesiones.

Los hechos ocurrieron cuando ambas jóvenes fueron presuntamente atropelladas por el conductor de una camioneta Honda color gris oscuro, quien circulaba a exceso de velocidad sobre la avenida Raúl Rangel Frías, a la altura de Paseo de los Leones, en el municipio de Monterrey.

A consecuencia del impacto, Mariel Romero Díaz fue proyectada varios metros y posteriormente falleció mientras recibía atención médica en un hospital.De manera extraoficial, se informó que Isabella aún desconoce el fallecimiento de su amiga.

Según versiones cercanas al caso, Mariel había acudido a la zona de Cumbres Primer Sector para visitar a Isabella, quien reside en ese sector, y ambas se encontraban juntas al momento del accidente.

Hasta el momento, las autoridades mantienen la búsqueda del conductor presuntamente involucrado, quien abandonó el lugar tras el atropello y continúa sin ser localizado.

El auto fue localizado en el municipio de Salinas Victoria.