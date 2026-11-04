Tras muerte de alumno en 5K, prepa dice que sí hubo seguridad

En otro comunicado, el Consejo Estudiantil de esta Preparatoria anunció que se dispondrá, junto a la estatua de Emiliano Zapata, un espacio de homenaje para él

En un comunicado, la Preparatoria Técnica Emiliano Zapata, en Monterrey, aseguró que durante la carrera deportiva 5K del pasado domingo, donde falleció un estudiante de 17 años de edad, sí hubo las medidas de seguridad.

La directora del plantel, María de Jesús Hernández Niño, expresó su sentir por la muerte del alumno.

Aseguró que este trote deportivo ya es tradicional y lleva 35 años realizándose como parte de las medidas recomendadas en los programas educativos para la promoción del deporte.

"Se ha realizado con todas las medidas pertinentes de organización y seguridad", afirmó. "Durante el recorrido, se contó con posta médica, que contaba con los elementos necesarios para la atención de los alumnos que solicitaron apoyo, hidratación en los diferentes puntos del recorrido, así como acompañamiento de Tránsito de Monterrey y de la Policía de Monterrey", sostuvo. "Y una vez concluida la carrera, el alumno se sintió mal y se le brindó de manera inmediata la atención médica. Estamos en la mejor disposición de acompañar a la familia y en espera de que las autoridades confirmen el primer diagnóstico, que el alumno falleció de muerte natural", expresó.

En tanto, en otro comunicado, el Consejo Estudiantil de esta Preparatoria anunció que se dispondrá, junto a la estatua de Emiliano Zapata, un espacio de homenaje para el alumno fallecido.

Y se deslindaron de las convocatorias que personas ajenas a la institución están haciendo para huelgas y manifestaciones, ya que no han sido consensuadas.