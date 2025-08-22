Tras lluvias, retiran 16 toneladas de basura en Guadalupe

Después de las intensas lluvias del miércoles el municipio implementó un operativo para recoger 16 toneladas de basura que fueron arrastradas

Después de las intensas lluvias del miércoles y ante el pronóstico del clima que éstas seguirán el fin de semana, el municipio de Guadalupe implementó un operativo para recoger 16 toneladas de basura que fueron arrastradas y que provocaron encharcamientos en diversas zonas.

Cuadrillas de Servicios Públicos de Guadalupe realizaron trabajos en puntos estratégicos como Pablo Livas y Del Bosque; Del Bosque y Perla, en la colonia Independientes; avenida Benito Juárez y Búfalo; Eloy Cavazos y Pablo Livas, informó el municipio a través de un comunicado.

También realizaron labores de limpieza en la calle Uranio y Profetas; avenida Benito Juárez y Multicomercial; Benito Juárez e Israel Cavazos; Benito Juárez y Camino Río La Silla; Benito Juárez y Serafín Peña, en la colonia Los Lermas; Arturo B. de la Garza y Pablo Livas; Benito Juárez y Evolución; Lázaro Cárdenas y México 68; además de Morones Prieto, debajo del Puente de Guadalupe.

De acuerdo con las autoridades municipales, hay un operativo permanente de limpieza de pluviales para mantener calles seguras y transitables durante la temporada de lluvias.

El municipio que encabeza Héctor García exhortó a la ciudadanía a colocar la basura en bolsas bien cerradas y evitar tirarla en la vía pública, con el fin de prevenir obstrucciones en el alcantarillado y reducir riesgos de encharcamientos, ante el pronóstico precipitaciones para los próximos días.