Tras intento de asalto, hieren a hombre en vagón del Metro

“Yo estaba en la estación del metro Aztlán, viajaba en el vagón cuando intentaron robar a otro chavo. Me quedé mirando al ladrón, le dije que ‘no estaba haciendo nada’. Luego, me navajeó, me dio dos cortes, pero me quité, y alcanzó a darme uno en la cara”, narró González, aún visiblemente afectado por la experiencia.