Tras incendio en L6 del metro, constructora recurre a Fiscalía

Aunque el fiscal del estado, Javier Flores, aseguró que no existía, hasta el momento, ninguna denuncia respecto al incendio registrado en la próxima Línea 6 del Metro, Miguel Flores, secretario de Gobierno, afirmó que sí la había. Se trata de una denuncia presentada por la constructora encargada de las obras.

Al término de la reunión de seguridad, el fiscal dijo.

“Hasta el día de hoy no se me ha informado pero como lo refería en la rueda de prensa, con gusto, se atenderá cualquier tipo de denuncia que se presente”.

Mientras que por su parte, Flores, aseguró tener información sobre la denuncia que la constructora presentó.

“Sé, tengo información que la Constructora presentó una denuncia a la Fiscalía”, dijo.

El secretario de Gobierno agregó que, aunque existe la probabilidad de que el incendio haya sido provocado, el hecho ocurrió en una planta de electricidad que abastecía la zona para que los trabajadores continuaran con los trabajos durante la noche y la mañana siguiente.

Destacó que incidentes como este son posibles dado que se trata de una construcción de 30 kilómetros.