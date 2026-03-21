Tras detención de padre de dueño de Préstamo Feliz, van por más

El funcionario señaló que se está buscando que el caso se resuelva mediante la conciliación, y que ha habido acercamientos entre las partes

Tras confirmar que Eduardo García Alanís, padre del dueño de Préstamo Feliz, Fernando García Sada, fue detenido cuando intentaba cruzar a la ciudad de Brownsville, Texas, el Fiscal de Justicia de Nuevo León, Javier Flores Saldívar, señaló que hay 11 denuncias que implican a “varios funcionarios” de esa Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (Sofom)

Estas denuncias reclaman, en conjunto, un monto global de $3,000 millones de pesos.

Situación legal de García Alanís

En el caso de García Alanís, el Fiscal no detalló cuál era habría sido su participación en el presunto fraude, sólo dijo que tenía una orden de aprehensión pendiente y que por su edad, la está cumpliendo en su domicilio.

“En la segunda detención, existía orden de aprehensión, fue detenido y fue vinculado a proceso, se le dio resguardo domiciliario por la edad que representaba de 86 años. “Hay una orden de aprehensión que fue ejecutada cuando se dirigía a la ciudad de Brownsville, Texas. “Hay una apelación pendiente que está que debe resolverse por parte del tribunal y esperemos que sea con resultados favorables para los afectados”, indicó.

Investigaciones y proceso en curso

El funcionario señaló que se está buscando que el caso se resuelva mediante la conciliación, y que ha habido acercamientos entre las partes, pero que hasta el momento no han fructificado.

Mientras tanto, dijo, se seguirá con las investigaciones y las pesquisas necesarias.

“Hay 11 carpetas aproximadamente en contra de varios funcionarios de Préstamo Feliz. “Integrándose algunas carpetas, otras como es el conocimiento de ustedes ya ejecutadas las órdenes de aprehensión y esperemos seguir continuando. “Como lo hemos dicho en varias ocasiones, pues la idea es que se pudiera llevar a cabo una conciliación o mediación en la que ambas partes pudieran salir beneficiadas”, indicó.

Situación del dueño de la empresa

En tanto, García Sada, dueño de Préstamo Feliz, e hijo del ahora detenido, está en libertad pues luego de que el 3 de enero pasado fue arrestado por este desfalco, le dijo al juez de la causa que él le transfirió su parte de la empresa al director general, Sergio Elizondo Muñoz, el cual fue encarcelado.

El caso de esta Sofom se destapó el año pasado cuando inversionista internacionales denunciaron en Nueva York cientos de millones de dólares que prestaron a la Sofom regia para que esta otorgara créditos y los cuales ya no habría pagado.

Búsqueda de acuerdo entre las partes

Flores Saldívar dijo ayer que la fiscalía de Nuevo León seguirá pugnando porque el caso se resuelva mediante un acuerdo