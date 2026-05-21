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Tras derrama económica por Mundial, reto en NL es traer inversión

Por: Olivia Martínez

20 Mayo 2026, 10:36

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El torneo ya comienza a mover la economía en México con mayores expectativas de consumo, generación de empleos y una fuerte derrama económica

Al ser una de las tres sedes mexicanas del Mundial 2026, Nuevo León tiene una ventaja extra a la derrama económica de 400 millones de dólares que la fiesta futbolera dejaría en tierras regias: ser la "ventana" que demuestre nuestra fortaleza en infraestructura, seguridad, educación, salud y movilidad, lo que representa la oportunidad para que los extranjeros regresen a invertir y motiven a sus jóvenes a venir a estudiar.

El doctor en Economía por la UANL, Jorge Moreno Treviño, destacó que una primera derrama será la económica. 

"Las estimaciones fluctúan entre 350 y 400 millones de dólares, considerando esta derrama económica, que es de primer impacto, directa, se prevé la creación de 14 mil empleos", explicó. 

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Lamentablemente, aclaró, en nuestro país el 50 por ciento de la fuerza laboral es informal y eso se asocia a evasión de impuestos y baja productividad.

Por eso, el especialista pidió fortalecer a los sectores que sí son formales, como comercio, turismo, hotelería, restaurantes y servicios, ya que al captar esta derrama y con el pago de impuestos y aportaciones, el Estado liquidará las deudas que contrajo precisamente para mejorar el equipamiento de una sede mundialista. 

"Estos sectores necesitan del apoyo y la infraestructura para que se combata la informalidad, y que esa derrama economica no se quede en unos pocos, sino que realmente beneficie a toda la sociedad", afirmó. 

La segunda derrama vendrá después del Mundial, cuando los extranjeros constaten que pasamos todas las pruebas. 

"Que la imagen que brindemos como Estado y la capacidad que tengamos para coordinar eventos complejos también  muestran la capacidad de nuestro Estado para recibir inversión. Es una puerta para mostrar nuestra madurez como Estado, nuestra estabiilidad  y seguridad como receptores de inversión extranjera", sostuvo. 

Recordó que en los dos juegos del repechaje en tierras regias, que fueron un éxito, países tan diferentes como Irak y Bolivia, se percataron de nuestra capacidad para realizar eventos multitudinarios, pero el reto es que éstas y otras naciones reconfirmen que también tenemos todo para atraer más inversiones.  

"Es decir, mostrar la cara de nuestros Estado como un estado moderno, con instituciones educativas y de salud de vanguardia, atractivo porque estamos cerca de Estados Unidos, esta ventana de exhibición puede ser lo que beneficie y catapulte que esos beneficios se consideren no sólo como lo han estimado tanto empresas consultoras y com las propias cámaras, sino que en el largo plazo se atraiga inversión", expresó. 

Y el mejor legado del Mundial en Nuevo León radica en que, terminada la fiesta, la población, la de a pie, disfrute la infraestructura.

"Que permitan que después del Mundial, el acceso a un Metro de calidad, vialidades y servicios de transporte y zonas verdes, van a generar una derrama económica permanente para los habitantes", planteó. 

Así que tras el Mundial, Nuevo León tendrá todo para seguir atrayendo inversiones, pero se debe fortalecer al sector formal.

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