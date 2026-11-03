Tras choque en Linares, trasladan inconsciente a hombre prensado

En el lugar del choque participó un auto en color gris de la marca Honda con placas de circulación extranjeras, en el que se encontraba un hombre atrapado.

Un hombre que chocó contra una luminaria en Linares quedó prensado y fue rescatado y trasladado inconsciente a un hospital de emergencia.

De acuerdo al parte preliminar de las autoridades, señalaron que el accidente vial se registró en la Avenida Río Verde entre la colonia Infonavit Río Verde y la colonia Mendiola.

En el lugar del choque participó un auto en color gris de la marca Honda con placas de circulación extranjeras, en el que se encontraba un hombre atrapado.

Los cuerpos de emergencia coordinados con paramédicos de la Cruz Roja rescataron a la persona con equipo de rescate urbano quien se encontraba inconsciente por lo que fue llevado rápidamente a un hospital de emergencia.

Señalaron que se trataba de un hombre de aproximadamente 35 a 40 años de edad por lo que autoridades no contaban con datos generales.

Elementos del departamento de vialidad y tránsito recabaron datos para deslindar responsabilidad y tratar de identificar al conductor.