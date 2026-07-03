Tras 6 días desaparecida, localizan a Wendy Naomi en Juárez

Como se recordará, Wendy Nahomi fue vista por última vez en el centro de Guadalupe, en las inmediaciones del Palacio Federal de Guadalupe

Luego de permanecer seis días desaparecida, Wendy Nahomi Martínez Martínez, de 17 años, fue localizada con vida por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, a través de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas y la Agencia Estatal de Investigaciones.

De acuerdo con la ficha oficial emitida por la autoridad, la adolescente fue localizada este jueves 2 de julio en el municipio de Juárez, luego de que su desaparición fuera reportada desde el pasado 26 de junio.

Como se recordará, Wendy Nahomi fue vista por última vez en el centro de Guadalupe, en las inmediaciones del Palacio Federal de Guadalupe, lugar al que había acudido junto a su madre para realizar un trámite.

Según el testimonio de su madre, la menor permaneció sentada en una banca mientras ella ingresaba al inmueble; sin embargo, al salir aproximadamente 30 minutos después, ya no se encontraba en el sitio.

Durante los días de búsqueda, familiares exigieron mayor celeridad en las investigaciones y manifestaron preocupación por la integridad de la adolescente, debido a que padece ansiedad y depresión, condiciones que, según su madre, incrementaban su vulnerabilidad.

La Fiscalía informó que Wendy Nahomi presenta aparente buen estado de salud, aunque esto quedará sujeto a los resultados de la valoración médica correspondiente.

Asimismo, la joven se encuentra actualmente en proceso de entrevista informativa asistida, diligencia con la que las autoridades buscan esclarecer qué ocurrió durante los seis días en que permaneció ausente.

Hasta el momento no se han dado a conocer públicamente las circunstancias de su localización ni si existió participación de terceras personas en su desaparición.

Tras su localización, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León desactivó oficialmente el reporte de búsqueda.