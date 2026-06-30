Tras 3 años, condenan a hombre por homicidio en riña

Además se le impuso el pago por reparación de daño, en términos de ley, por concepto de indemnización por muerte y gastos funerarios.

Un hombre fue condenado a 6 años de prisión luego de cometer el delito de homicidio en riña, la sentencia Condenatoria fue obtenida por la Fiscalía Especializada en Homicidios en Audiencia de Juicio Oral Penal.

El acusado identificado como Juan Francisco "N", es señalado luego de que el pasado 11 de junio del 2023 en la Calle Andracita de la colonia San Bernabé en Monterrey, el acusado y la víctima identificado como Raúl comenzaron a discutir transformándose a riña cuando el acusado sacó un cuchillo picándolo en la fosa axilar izquierda provocándole una lesión grave, dejando el cuerpo sin vida tirado en la vía pública.

El Agente del Ministerio Público asignado a la Unidad de Investigación y Litigación especializada en Homicidios reconstruye y demuestra con un caudal probatorio documental, material, pericial científico y testimonios de cargo, la conducta desplegada por el acusado durante una riña con la víctima que pierde la vida en forma violenta.

Emitiendo su fallo de sentencia condenatoria pena privativa de libertad de 6 años de prisión con internamiento en un Centro de Reinserción Social Estatal, además del pago por reparación de daño, en términos de ley, por concepto de indemnización por muerte y gastos funerarios.