Tras 10 años, condenan a prisión a hombre por robo y secuestro

Tras 10 años de los hechos, un juez sentenció a Óscar "N" por privar de la libertad a una mujer y obligarla a retirar dinero.

Después de 10 años de los hechos, Óscar “N” fue sentenciado a 50 años y 3 días de prisión por los delitos de robo con violencia y secuestro, cometidos en abril de 2016 en el municipio de Guadalupe.

De acuerdo con información de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL), el Ministerio Público presentó pruebas que permitieron acreditar la responsabilidad del acusado.

Los hechos ocurrieron en calles de la colonia Azteca, donde una mujer adulta, cuya identidad se mantiene protegida, se disponía a ingresar a su vehículo cuando fue sorprendida por el ahora sentenciado.

El hombre la amenazó de muerte con un objeto punzocortante y, aprovechando su superioridad material, la obligó a subir al automóvil, privándola ilegalmente de su libertad.

Posteriormente, circuló por distintas vialidades con la víctima retenida hasta llegar a un cajero automático, donde la obligó a retirar dinero. Tras apoderarse del efectivo, volvió a abordar el vehículo y se alejó del lugar.

Por estos hechos, Óscar “N” recibió una condena de 50 años y 3 días de prisión, además del pago de 4 mil cuotas como multa y la reparación del daño, que contempla la reposición del monto robado y los gastos correspondientes al tratamiento psicológico de la víctima.

El caso llega a sentencia una década después de ocurrido el delito, en abril de 2016.