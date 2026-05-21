'Transportistas son el motor clave en Nuevo León': Miguel Flores

El secretario general inauguró la Expo Proveedores del Transporte y Logística Monterrey donde reconoció la labor estratégica del sector

El secretario general de Gobierno, Miguel Flores Serna, inauguró de manera oficial la Expo Proveedores del Transporte y Logística Monterrey 2026 en las instalaciones de Cintermex.

Durante el evento, el funcionario reconoció la labor estratégica del sector e hizo hincapié en el compromiso del Estado por seguir invirtiendo en infraestructura, seguridad y movilidad.

La exposición, consolidada como un referente en el norte del país, reúne en esta edición a más de 450 expositores en un espacio diseñado para el intercambio de proyectos de vanguardia, tecnología e innovación industrial.

En su mensaje de apertura, Flores Serna subrayó que la administración estatal mantiene una visión clara para potenciar el comercio internacional, aprovechando la posición geográfica privilegiada de la entidad.

“Quiero comenzar reconociendo a todo el sector del autotransporte y la logística como un motor estratégico para el desarrollo económico, industrial y comercial de Nuevo León y de México".

“Desde el gobierno del Estado hemos puesto especial énfasis en tres puntos clave: seguridad, movilidad e inversión pública. Tal es así que hemos hecho diferentes acciones y obras clave para beneficiar al transporte, al comercio y a la economía de Nuevo León”, expresó Flores Serna.

Para respaldar el crecimiento de la industria, el funcionario destacó tres pilares de la estrategia gubernamental: seguridad, movilidad e inversión pública, enumerando las principales obras de conectividad que se han impulsado en la región.

“Hoy Nuevo León es la puerta de entrada al mercado más importante del mundo y estoy convencido de que nada de eso sería posible sin un sector logístico sólido y sin miles de transportistas que todos los días mantienen en movimiento la economía de nuestro estado y de nuestro país".

“Cuentan con nosotros, porque cuando al sector transportista le va bien, a Nuevo León y a México les va bien”, puntualizó.

El secretario también enfatizó los proyectos de infraestructura carretera como la Gloria-Colombia y la nueva Aduana Colombia, la instalación de 16 nuevos destacamentos de Fuerza Civil y la construcción en proceso de la Nueva Carretera Interserrana.

En el evento participaron autoridades de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y de CANACAR.