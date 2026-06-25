Transportistas hacen mega plantón; apoyan paro nacional

Los operadores, afiliados a la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas dijeron estar cansados de que haya secuestros de operadores y sus cargamentos.

Como parte del paro nacional, transportistas de Nuevo León realizaron un mega plantón en la lateral de la Carretera Libre a Laredo, a la altura del municipio de Escobedo.

En esta manifestación pacífica, los choferes de tráileres exigieron a las autoridades mayor seguridad en las carreteras del país, poner fin a las extorsiones de que son víctimas, y que bajen las tarifas de las carreteras de paga.

Los operadores, afiliados a la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (Amotac) dijeron estar cansados de que haya secuestros de operadores y sus cargamentos, sin que la autoridad haga nada por evitarlos, ni por aplicar la tecnología a los sistemas de vigilancia para detectar cuando un chofer de carga es asaltado o secuestrado.

Aclararon que decidieron no hacer bloqueos por respeto a la mesa de diálogo que tienen abierta a nivel nacional con la Secretaría de Gobernación.

Este miércoles, en Nuevo León al menos 75 unidades se plantaron sobre la Carretera a Laredo en dirección de norte a sur, es decir, rumbo a Monterrey.

La mayor concentración de unidades ocurrió a la altura de las instalaciones de la Fiscalía General de la República y del Motel Nueva Castilla.

Las autoridades de la Guardia Nacional, Fuerza Civil estatal y Proxpol de Escobedo montaron un dispositivo de vigilancia, para evitar bloqueos y altercados con los automovilistas.