Transportistas de Nuevo León se unirán a paro nacional de AMOTAC

El fiscal general de Justicia de Nuevo León señaló que existen reuniones periódicas con representantes del sector para atender sus inquietudes.

La Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C. (AMOTAC) convocó a un paro nacional para el próximo 24 de junio, movilización a la que se sumarán transportistas de Nuevo León para exigir mayor seguridad en carreteras, frenar cobros excesivos de grúas y denunciar presuntas extorsiones.

Al respecto, el fiscal general de Justicia de Nuevo León señaló que existen reuniones periódicas con representantes del sector para atender sus inquietudes.

“Me permito manifestarles que cuando menos una vez al mes se tienen entre diversas autoridades reuniones en Guardia Nacional con los representantes de la línea de autotransportes”, declaró.

Asimismo, aseguró que hasta el momento no se tiene conocimiento de denuncias formales relacionadas con algunos de los señalamientos realizados por transportistas e invitó a presentar las denuncias correspondientes ante las autoridades.